Происшествия

Виктория Грей
9 Марта, 2019 20:05

Вылетавший из Шереметьево сотрудник посольства США пытался провезти мину

Досмотр багажа в аэропорту.
Источник: Thelocal.de
#посольство

#США

#мина
Москва, 09 Марта - DIXINEWS.

Об этом сообщили в МИД РФ. Американец позже покинул Россию.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что сегодня, 9 марта, в утренние часы в аэропорту Шереметьево был задержан сотрудник посольства США, который пытался провезти мину в багаже. Её обнаружили сотрудники аэропорта при просвечивании чемодана.

На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые сообщили, что это действительно мина с взрывателем, но она не содержала взрывчатого вещества, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Также отмечается, что сотрудник посольства находился в России в командировке и говорил, что мину он купил, чтобы пополнить свою коллекцию. Из – за инцидента, он опоздал на свой рейс. Билет для него был переоформлен и позже он вылетел в Нью – Йорк. Боеприпас у мужчины изъяли.

В МИД прокомментировали, что гражданин США имеет непосредственное отношение к Вооружённым силам Америки. Москва считает, что это была провокация в отношении транспортного объекта.

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