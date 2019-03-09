Вылетавший из Шереметьево сотрудник посольства США пытался провезти мину

Об этом сообщили в МИД РФ. Американец позже покинул Россию.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что сегодня, 9 марта, в утренние часы в аэропорту Шереметьево был задержан сотрудник посольства США, который пытался провезти мину в багаже. Её обнаружили сотрудники аэропорта при просвечивании чемодана.

На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые сообщили, что это действительно мина с взрывателем, но она не содержала взрывчатого вещества, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Также отмечается, что сотрудник посольства находился в России в командировке и говорил, что мину он купил, чтобы пополнить свою коллекцию. Из – за инцидента, он опоздал на свой рейс. Билет для него был переоформлен и позже он вылетел в Нью – Йорк. Боеприпас у мужчины изъяли.

В МИД прокомментировали, что гражданин США имеет непосредственное отношение к Вооружённым силам Америки. Москва считает, что это была провокация в отношении транспортного объекта.