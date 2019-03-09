Названы самые востребованные профессии на рынке труда

Список профессий опубликовал Министерство труда России. Лидирует в списках медперсонал.

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали ряд профессий, люди которых без труда смогут найти себе работу при посредничестве службы занятости. Лидером в списке востребованных профессий оказались врачи и средний медицинский персонал.

Далее следуют специалисты в строительстве, текстильной, швейной, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, рабочие в области электротехники и машиностроения.

Замыкают тройку – охранники. Отметим, что дольше всех работу приходится искать неквалифицированным рабочим.