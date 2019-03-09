Общество

Виктория Грей
9 Марта, 2019 15:50

Названы самые востребованные профессии на рынке труда

Служба занятости.
Источник: Tomsk-novosti.ru
#профессии

#центрзанятости

#востребованность
Москва, 09 Марта - DIXINEWS.

Список профессий опубликовал Министерство труда России. Лидирует в списках медперсонал.

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали ряд профессий, люди которых без труда смогут найти себе работу при посредничестве службы занятости. Лидером в списке востребованных профессий оказались врачи и средний медицинский персонал.

Далее следуют специалисты в строительстве, текстильной, швейной, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, рабочие в области электротехники и машиностроения.

Замыкают тройку – охранники. Отметим, что дольше всех работу приходится искать неквалифицированным рабочим.

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