Общество

Виктория Грей
9 Марта, 2019 13:45

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Владимир Этуш.
Источник: Tumen.bezformata.com
#смерть

#артист

#Этуш
Москва, 09 Марта - DIXINEWS.

Ему было 96 лет. Место и время прощания будут известны позже.

Директор театра имени Вахтангова сообщил ТАСС, что сегодня, 9 марта в 12:30 по московскому времени, на 97-ом году жизни скончался Владимир Этуш.

Накануне, 8 марта, ему стало плохо, и его госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских больниц. Дочь Владимира Абрамовича Раиса сообщила, что причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года. В 1945 году актёр окончил Щукинское театральное училище.

Народный артист исполнил более 100 ролей. Наиболее знаменитые «Кавказская пленница»,«12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Неисправимый лгун», «Приключения Буратино». Одна из последних работ, где принял участие Этуш, стала драма «Старый вояка» в 2018 году.

Звание Народного артиста СССР Владимир Этуш получил в 1984 году. Он был награждён театральными премиями «Хрустальная Турандот» и «Звезда Театрала».

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