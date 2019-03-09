В России создадут авиационные двигатели, которые заменят зарубежные

Новшество превосходит иностранные аналоги. Первый самолёт с новым двигателем сертифицируют уже в 2020 году.

Как сообщил ведущий конструктор проекта Виталий Логинов, на данный момент в России завершается разработка новых турбовальных двигателей ВК – 800 для лёгких самолётов и вертолётов, грузоподъёмность которых не превышает полутора тонн.

Также он отметил, что первый самолёт с новым двигателем планируется сертифицировать уже в 2020 году, а в 2019 году он пройдёт стендовые испытания.

«Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра Центрального института авиационного моторостроения. В этом году планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров», — цитирует Логинова RT.

Помимо этого, уже проведено более шестидесяти запусков ВК – 800, которые все прошли с успехом. В кратчайшие сроки двигатель будет собран «в железе» и испытан на двух самолётах.

Стоит отметить, что новый двигатель ВК – 800С превосходит зарубежные аналоги по взлётной мощности и экономичности.