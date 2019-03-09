|
Виктория Грей
9 Марта, 2019 10:40
Порошенко намеревается бежать из страны
Пётр Порошенко.
Источник: life.ru
Киев, 09 Марта - DIXINEWS.
Это вероятнее всего произойдёт после выборов. Об этом заявил бывший министр экономики Украины.
Президент Украины Пётр Порошенко готовится к побегу из страны, как только состоятся выборы. Он преднамеренно затягивает войну в стране, так как от этого его прибыль только растет, сообщил экс-министр экономики Украины Владимир Лановой изданию «Главред».
Бывший чиновник высказал, что действующий президент понимает, что выборы ему не выиграть и что ему придётся отвечать по закону, в том числе за «бедное» состояние армии и коррупцию.
Конфликт внутри страны приносит Порошенко огромный доход благодаря хищениям из оборонного бюджета, так как большинство контрактов заключается с определёнными предприятиями, от которых и богатеет Пётр Порошенко, отметил Лановой.
Также экс-министр подытожил, что сразу после выборов Порошенко собирается бежать из страны. Доходы действующего президента за год выросли в 82 раза, а также в планах Порошенко продать предприятия. В противном случае, ему придётся отвечать по всей строгости закона, а именно за армию, за коррупцию на крови и за нарушение Конституции страны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия