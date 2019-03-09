Порошенко намеревается бежать из страны

Это вероятнее всего произойдёт после выборов. Об этом заявил бывший министр экономики Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко готовится к побегу из страны, как только состоятся выборы. Он преднамеренно затягивает войну в стране, так как от этого его прибыль только растет, сообщил экс-министр экономики Украины Владимир Лановой изданию «Главред».

Бывший чиновник высказал, что действующий президент понимает, что выборы ему не выиграть и что ему придётся отвечать по закону, в том числе за «бедное» состояние армии и коррупцию.

Конфликт внутри страны приносит Порошенко огромный доход благодаря хищениям из оборонного бюджета, так как большинство контрактов заключается с определёнными предприятиями, от которых и богатеет Пётр Порошенко, отметил Лановой.

Также экс-министр подытожил, что сразу после выборов Порошенко собирается бежать из страны. Доходы действующего президента за год выросли в 82 раза, а также в планах Порошенко продать предприятия. В противном случае, ему придётся отвечать по всей строгости закона, а именно за армию, за коррупцию на крови и за нарушение Конституции страны.