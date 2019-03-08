Власть

Константин Большаков
8 Марта, 2019 19:14

Российской чиновнице подарили Porsche на 8 марта

Талия Минуллина.
Источник: Kazanreporter.ru
#8марта

#Минуллина

#Porsche
Казань, 08 Марта - DIXINEWS.

Дорогой подарок преподнёс госслужащей её возлюбленный. Теперь она не знает, что с ним делать.

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что на 8 марта получила в подарок автомобиль Porsche от своего молодого человека. Как пишет «Бизнес Online», теперь чиновница не знает, что делать с машиной.

Поздравить женщин в правительстве Татарстана пригласили телеведущего Леонида Якубовича. Как следует из сторис, опубликованных главой региона Рустамом Миннихановым, Якубович поинтересовался у Минуллиной, есть ли у неё молодой человек.

- Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя, - призналась госслужащая.

Напомним, согласно закону, чиновникам нельзя принимать подарки дороже 3 тысяч рублей, если они не связаны с официальными событиями. Презенты, стоимостью свыше 3 тысяч рублей, госслужащие должны передать в госсобственность, однако в будущем могут выкупить их.

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