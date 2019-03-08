В Турции признали необходимость российских комплексов С-400

И анонсировали развёртывание системы уже осенью этого года. Власти страны хотят таким образом защитить свой народ.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в октябре 2019 года в стране начнётся развёртывание ЗРК С-400, купленных у России. Место, где будут размещены комплексы, выберет командование Военно-воздушных сил Турции, передаёт слова главы оборонного ведомства агентство «Anadolu».

Как объяснил министр, турецкие власти остановили свой выбор на российских С-400 не потому, что предпочитают покупать оружие у России, а из-за насущных требований национальной безопасности. Акар подчеркнул, что Турция должна защитить 82 млн своих граждан.

Что касается претензий со стороны США по этому поводу, министр напомнил, что Анкара остаётся приверженной курсу НАТО в рамках альянса, а Америка, Германия и Голландия сами вывели свои ПВО из Турции, тогда как республике необходимо такое вооружение.

Напомним, Анкара и Москва заключили контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 осенью 2017 года. Сумма сделки составила 2,5 млрд рублей.