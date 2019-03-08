Камеры засняли момент крушения «Боинга» в США

Запись опубликовали полицейские округа, где произошла трагедия. В результате инцидента погибли несколько человек.

Офис шерифа округа Чеймберс в штате Техас, США, на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой запечатлён момент авиакатастрофы «Боинга 767». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Катастрофа произошла ещё 24 февраля 2019 года. «Боинг» авиакомпании «Atlas Air» совершал грузовой коммерческий рейс из Майями в Хьюстон. Однако при заходе на посадку лайнер упал недалеко от населённого пункта Ануак, что в Техасе.

В результате трагедии погибли три члена экипажа. Причины катастрофы установят в ходе расследования, пока они не озвучены.