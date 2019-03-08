Технологии и наука

Константин Большаков
8 Марта, 2019 11:11

Рогозин пожаловался в интернете на нехватку денег

Дмитрий Рогозин.
Источник: Yarreg.ru
#Роскосмос

#Рогозин

#космонавтика
Москва, 08 Марта - DIXINEWS.

Так он ответил пользователям соцсетей на критику работы госкорпорации. По словам Рогозина, бюджет «Роскосмоса» в десятки раз ниже, чем NASA.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетовал на нехватку финансирования госкорпорации. Так он ответил на критику пользователей твиттера, и признался, что бюджет «Роскосмоса» в 20 раз меньше бюджета NASA.

Рогозин отметил, что в плане финансирования отечественная космическая отрасль значительно отстала от американской.

- Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к «Роскосмосу», - заметил глава госкорпорации.

При этом, несмотря на нехватку денег, российские космические технологии не отстают от американских, считает Дмитрий Рогозин. Однако Россия может начать отставать от США в этой сфере, если в ближайшее время мы не перейдём на новую ракетно-космическую технику, резюмировал топ-менеджер.

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