|
Константин Большаков
8 Марта, 2019 11:11
Рогозин пожаловался в интернете на нехватку денег
Дмитрий Рогозин.
Источник: Yarreg.ru
Москва, 08 Марта - DIXINEWS.
Так он ответил пользователям соцсетей на критику работы госкорпорации. По словам Рогозина, бюджет «Роскосмоса» в десятки раз ниже, чем NASA.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетовал на нехватку финансирования госкорпорации. Так он ответил на критику пользователей твиттера, и признался, что бюджет «Роскосмоса» в 20 раз меньше бюджета NASA.
Рогозин отметил, что в плане финансирования отечественная космическая отрасль значительно отстала от американской.
- Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к «Роскосмосу», - заметил глава госкорпорации.
При этом, несмотря на нехватку денег, российские космические технологии не отстают от американских, считает Дмитрий Рогозин. Однако Россия может начать отставать от США в этой сфере, если в ближайшее время мы не перейдём на новую ракетно-космическую технику, резюмировал топ-менеджер.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия