Политика

Константин Большаков
8 Марта, 2019 11:03

В США посадили главу предвыборного штаба Дональда Трампа

Пол Манафорт.
Источник: Nbcnews.com
#выборыпрезидента

#США

#Манафорт
Вашингтон, 08 Марта - DIXINEWS.

Его признали виновным в ряде преступлений. Этот тюремный срок может стать последним для политического консультанта.

В США осудили за мошенничество в банковской сфере и уход от уплаты налогов бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Как пишет Associated Press, суд приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы.

При этом было назначено крайне мягкое наказание, так как прокуроры рекомендуют при таких обвинениях выносить срок заключения от 19 до 24 лет. В таком случае приговор для Манафорта мог бы оказаться пожизненным – ему уже 70 лет.

Кроме того, 13 марта Полу Манафорту могут вынести очередной приговор по обвинениям в сговоре и попытке влияния на свидетелей. По этим статьям Манафорту грозит до 10 лет тюремного заключения.

Отметим, что Манафорт вёл предвыборную кампанию Дональда Трампа с марта по август 2016 года. После появившихся обвинений в его адрес миллионер сам сдался ФБР в октябре 2017 года.

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