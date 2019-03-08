Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Сегодня страна отмечает самый романтичный праздник весны. Прекрасные дамы принимают поздравления, в том числе и от первого лица государства.

В пятницу, 8 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Российский лидер отметил созидательный вклад женщин в развитие нашей страны и пожелал им здоровья и счастья.

- Дорогие наши женщины! Нам, мужчинам - скажем прямо, - порой непросто быть достойными вас. Но мы будем к этому стремиться и делать всё, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надёжное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам, - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в характере наших женщин – достигать успехов, успевая всё – и на работе, и в семье, оставаясь красивыми, яркими, очаровательными.

- Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое ещё многое обязано сделать - и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей, - заметил глава государства.