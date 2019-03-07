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Константин Большаков
7 Марта, 2019 20:02
Изгнанного из Госдумы министра обвинили в занятии «непонятно чем»
Максим Орешкин.
Источник: dixinews.ru
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.
Орешкину пришлось прервать своё вчерашнее выступление перед депутатами из-за неподготовленности. Сегодня его продолжили критиковать.
Депутат Государственной думы Вера Ганзя раскритиковала работу министерства экономического развития. Она считает, что ведомство должно лучше работать.
- Зачем нужно министерство, которое сидит на пустом месте и занимается непонятно чем? – заявила Ганзя в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
По мнению парламентария, Минэкономразвития следует быть «позубастее», а на «парламентском часе» Максим Орешкин должен был озвучить депутатам планы по развитию экономики и обеспечению ускорения темпов роста ВВП. Министр же, считает Вера Ганзя, выступил как «мальчик для битья».
Напомним, в среду, 6 марта, выступление Максима Орешкина в Госдуме прервал спикер нижней палаты парламента. Он попросил министра получше подготовиться и предложил перенести «парламентский час» на конец марта – начало апреля. Глава Минэкономразвития согласился с Володиным.
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