|
Константин Большаков
7 Марта, 2019 17:03
«Газпром» о ситуации в Приозёрске: «полный аут»
Сергей Прозоров.
Источник: Gazprom.ru
Санкт-Петербург, 07 Марта - DIXINEWS.
Руководство корпорации шокировано произошедшим. Были похищены сотни миллионов рублей.
Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров на закрытом совещании прокомментировал ситуацию с газопроводом в Приозёрске. По его словам, это «полный аут».
- Приозёрск – это полный аут, - передают РИА «Новости» заявление топ-менеджера. – Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия? По всем объектам у вас строительного контроля нет.
Данный факт Сергей Прозоров назвал «воровством трубы», заметив, что об исчезновении газопровода в Приозёрске было известно правлению «Газпрома».
Напомним, ранее в четверг, 7 марта, стало известно, что прокуратура Ленинградской области завела уголовное дело по факту мошенничества при строительстве газопровода к Приозёрску. По данным надзорного ведомства, из проекта стоимостью 1,7 млрд рублей «увели» 700 млн рублей.
Сам газопровод подрядчики должны были достроить ещё к концу 2014 года, но по состоянию на сегодняшний день готова лишь одна очередь проекта.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия