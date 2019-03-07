«Газпром» о ситуации в Приозёрске: «полный аут»

Руководство корпорации шокировано произошедшим. Были похищены сотни миллионов рублей.

Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров на закрытом совещании прокомментировал ситуацию с газопроводом в Приозёрске. По его словам, это «полный аут».

- Приозёрск – это полный аут, - передают РИА «Новости» заявление топ-менеджера. – Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия? По всем объектам у вас строительного контроля нет.

Данный факт Сергей Прозоров назвал «воровством трубы», заметив, что об исчезновении газопровода в Приозёрске было известно правлению «Газпрома».

Напомним, ранее в четверг, 7 марта, стало известно, что прокуратура Ленинградской области завела уголовное дело по факту мошенничества при строительстве газопровода к Приозёрску. По данным надзорного ведомства, из проекта стоимостью 1,7 млрд рублей «увели» 700 млн рублей.

Сам газопровод подрядчики должны были достроить ещё к концу 2014 года, но по состоянию на сегодняшний день готова лишь одна очередь проекта.