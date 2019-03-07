Захарова высказалась о сдаче в аренду дипжилья в Праге

Дипломат заверила, что никаких нарушений в чешской столице со стороны россиян нет. И рекомендовала выяснить, что делают с дипломатическим жильём в Москве сами чехи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала расследование чешских СМИ, в котором говорится, что российское посольство в Праге якобы сдаёт дипломатическое жильё третьим лицам.

- Соответствующие комментарии базируются на местных источниках, которые передёргивают факты и искажают действительность, - пояснила Захарова.

По её словам, сейчас в Праге есть четыре жилых дома, статус которых является предметом переговоров экспертов России и Чехии. И каких-либо претензий по поводу использования этого жилья российской стороной от чешских партнёров не поступало.

Кроме того, Мария Захарова рекомендовала журналистам выяснить, что делают с дипломатическим жильём в Москве сами представители Чехии.

Напомним, расследование о сдаче дипжилья в Праге опубликовало чешское издание «Denik N». В нём говорится, что будто бы 200 квартир в четырёх домах в столице Чехии, являющиеся дипломатическим жильём, сдаются третьим лицам без оформления договоров аренды.