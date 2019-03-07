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Константин Большаков
7 Марта, 2019 15:31
Только освободившийся Дацик оскорбил Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов.
Источник: Chelyabinsk.bezformata.com
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.
Он считает, что дагестанский спортсмен является слабым бойцом. И признался, что болел за Макгрегора в нашумевшем поединке.
Недавно вышедший из тюрьмы боец ММА и националист Вячеслав Дацик оскорбил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который в прошлом году завоевал титул чемпиона в лёгком весе в бою против ирландца Конора Макгрегора.
В интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» Дацик заявил, что Нурмагомедов «дрыщ с весом мухи». Что касается других российских бойцов, то из всех них он выделил Сергея Харитонова.
В матче Нурмагомедова и Макгрегора националист болел за ирландца, однако предчувствовал, что победу одержит россиянин.
- По технике, по тактике, по стилю понятно было (что победит Нурмагомедов – прим.ред.), - сказал Вячеслав Дацик. – У ударника против борца шансов очень мало.
Напомним, Дацик освободился из тюрьмы 26 февраля. Весной 2016 года он был задержан после налёта на бордели в Санкт-Петербурге.
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