Только освободившийся Дацик оскорбил Нурмагомедова

Он считает, что дагестанский спортсмен является слабым бойцом. И признался, что болел за Макгрегора в нашумевшем поединке.

Недавно вышедший из тюрьмы боец ММА и националист Вячеслав Дацик оскорбил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который в прошлом году завоевал титул чемпиона в лёгком весе в бою против ирландца Конора Макгрегора.

В интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» Дацик заявил, что Нурмагомедов «дрыщ с весом мухи». Что касается других российских бойцов, то из всех них он выделил Сергея Харитонова.

В матче Нурмагомедова и Макгрегора националист болел за ирландца, однако предчувствовал, что победу одержит россиянин.

- По технике, по тактике, по стилю понятно было (что победит Нурмагомедов – прим.ред.), - сказал Вячеслав Дацик. – У ударника против борца шансов очень мало.

Напомним, Дацик освободился из тюрьмы 26 февраля. Весной 2016 года он был задержан после налёта на бордели в Санкт-Петербурге.