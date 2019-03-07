Армия и оружие

Константин Большаков
7 Марта, 2019 13:57

Призыв в армию станет справедливее

Призывники.
Источник: Teneta.ru
#ГосДума

#призывники

#армия
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.

Теперь у молодых людей появятся новые отсрочки. Они будут действовать сразу в четырёх вариантах.

Депутаты Государственной думы в четверг, 7 марта, приняли поправки к закону о военной службе, которые дают совершеннолетним школьникам новые основания для отсрочки от призыва в армию. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что поправки устраняют несправедливость, допущенную ранее. Так, теперь юноши имеют возможность проходить непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста, пояснил он.

Всего же для 18-летних школьников будут предусмотрены четыре основания для отсрочки, уточнил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Первый раз – в школе, второй раз – при учёбе на подготовительном отделении, третий раз – при обучении по программам бакалавриата и специалитета, а четвёртый раз – при обучении на магистратуре.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В России начнут наказывать за неуважение к власти в интернете
Принят закон о блокировках за фейковые новости
Россиянам станет проще накопить на ипотеку
Читайте в рубрике:
Военные опубликовали видео перехвата американского самолёта-разведчика
Раскрыты планы иностранных спецслужб на Россию
США пересмотрели планы по Арктике из-за России


Загрузка...


Перед 8 марта обнаружена и изъята партия зараженной мимозы
В Пензе мать выставила сына на десятиградусный мороз
Лавров назвал "высокомерными" заявления США о санкциях против Венесуэлы
Женский отряд космонавтов приступил к финальным тренировкам перед "полетом"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова высказалась о сдаче в аренду дипжилья в Праге
Москва, 07 Марта, 15:31.
Только освободившийся Дацик оскорбил Нурмагомедова
Волгоград, 07 Марта, 15:25.
Шнуров ответил в стихах на слова депутата из Волгограда о «тунеядцах и алкоголиках»
Москва, 07 Марта, 14:25.
Гимнасты из Москвы стали золотыми и серебряными призёрами на чемпионате России
Уфа, 07 Марта, 14:05.
Минобороны забросило казарму в Уфе
Москва, 07 Марта, 13:57.
Призыв в армию станет справедливее
Челябинск, 07 Марта, 13:55.
Сенатор Ирина Гехт – самая известная женщина в Челябинске
Москва, 07 Марта, 13:22.
Федеральный чиновник осуждён за хищение 1 млрд рублей
Москва, 07 Марта, 13:08.
Чиновников заставят рассматривать общественные петиции
Екатеринбург, 07 Марта, 12:40.
За шесть лет количество детдомов в Свердловской области сократилось в 1,5 раза
Москва, 07 Марта, 12:23.
В России начнут наказывать за неуважение к власти в интернете
Москва, 07 Марта, 11:36.
Принят закон о блокировках за фейковые новости





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия