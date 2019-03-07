Призыв в армию станет справедливее

Теперь у молодых людей появятся новые отсрочки. Они будут действовать сразу в четырёх вариантах.

Депутаты Государственной думы в четверг, 7 марта, приняли поправки к закону о военной службе, которые дают совершеннолетним школьникам новые основания для отсрочки от призыва в армию. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что поправки устраняют несправедливость, допущенную ранее. Так, теперь юноши имеют возможность проходить непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста, пояснил он.

Всего же для 18-летних школьников будут предусмотрены четыре основания для отсрочки, уточнил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Первый раз – в школе, второй раз – при учёбе на подготовительном отделении, третий раз – при обучении по программам бакалавриата и специалитета, а четвёртый раз – при обучении на магистратуре.