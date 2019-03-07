Федеральный чиновник осуждён за хищение 1 млрд рублей

Он полностью признал свою вину и получил крупный тюремный срок. Хищения происходили на военных объектах.

Бывший замглавы Спецстроя Александр Загорулько осуждён за взятку и мошенничество на сумму более 1 млрд рублей. Экс-чиновника приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в размере 10 млн рублей, свою вину он признал, пишет «РБК».

Как установило следствие, подрядчики совместно со Спецстроем завышали сметную стоимость строительства ряда военных объектов, а разницу похищали. Так, ремонт военного городка «Чернышевские казармы» в Москве обошёлся в 825 млн рублей, тогда как реальная стоимость работ не превышала 400 млн рублей. Также в деле фигурировали и другие объекты.

Помимо Загорулько, фигурантами дела проходят другой замглавы Спецстроя Александр Буряков, и бизнесмены Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, от которых чиновники получали взятки и дорогие подарки.

Сам Александр Загорулько заключил сделку со следствием и дал показания в отношении бывшего главы Спецстроя Александра Волосова, однако последний не был привлечён к уголовной ответственности, так как обвинения не подтвердились.