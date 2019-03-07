Силовые структуры

Константин Большаков
7 Марта, 2019 13:22

Федеральный чиновник осуждён за хищение 1 млрд рублей

Александр Загорулько.
Источник: Svoyakolokolnya.ru
#Спецстрой

#взятки

#Загорулько
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.

Он полностью признал свою вину и получил крупный тюремный срок. Хищения происходили на военных объектах.

Бывший замглавы Спецстроя Александр Загорулько осуждён за взятку и мошенничество на сумму более 1 млрд рублей. Экс-чиновника приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в размере 10 млн рублей, свою вину он признал, пишет «РБК».

Как установило следствие, подрядчики совместно со Спецстроем завышали сметную стоимость строительства ряда военных объектов, а разницу похищали. Так, ремонт военного городка «Чернышевские казармы» в Москве обошёлся в 825 млн рублей, тогда как реальная стоимость работ не превышала 400 млн рублей. Также в деле фигурировали и другие объекты.

Помимо Загорулько, фигурантами дела проходят другой замглавы Спецстроя Александр Буряков, и бизнесмены Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, от которых чиновники получали взятки и дорогие подарки.

Сам Александр Загорулько заключил сделку со следствием и дал показания в отношении бывшего главы Спецстроя Александра Волосова, однако последний не был привлечён к уголовной ответственности, так как обвинения не подтвердились.

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