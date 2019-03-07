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Константин Большаков
7 Марта, 2019 13:08
Чиновников заставят рассматривать общественные петиции
Петиция.
Источник: Twocitiesconservatives.org.uk
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.
Если те наберут более 100 тысяч голосов. А затем ведомствам придётся отчитываться о проделанной работе.
Министерства и ведомства раз в квартал должны будут отчитываться о рассмотрении петиций, набравших более 100 тысяч голосов в свою поддержку на сайте «Российской общественной инициативы». Соответствующая информация представлена в проекте указа президента РФ, который появился на портале проектов нормативных правовых актов.
- Когда чиновники начнут отчитываться об исполнении инициатив, замалчивать вопросы, за которые проголосовало более 100 тысяч человек, станет значительно труднее, - заявил «Ведомостям» глава Фонда информационной демократии Илья Массух.
Этот фонд обеспечивает работу «РОИ», отмечает издание. Сейчас проследить за тем, как чиновники реагируют на общественные инициативы, почти не представляется возможным.
Согласно приказу, отчёты чиновников о рассмотрении петиций будут также публиковаться на сайте «РОИ».
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