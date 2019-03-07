В России начнут наказывать за неуважение к власти в интернете

Сегодня депутаты одобрили такой закон. Гражданам придётся подумать, прежде чем выступать с огульной критикой чиновников.

В четверг, 7 марта, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий наказание за неуважение к власти в интернете. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», 327 депутатов поддержали документ, против выступили 40 человек и ещё один воздержался.

После вступления закона в силу, Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить информацию с явным неуважением государственной власти. Сделать это надо будет в течение суток. В противном случае ресурсы будут блокироваться.

Что касается штрафов, то публикация постов с оскорблением власти будет приравниваться к мелкому хулиганству. За первое правонарушение штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, за второе в течение года – 100-200 тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. За последующие нарушение штрафы будут достигать до 200-300 тысяч рублей, либо злоумышленника арестуют.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Госдуме приняли законопроект о блокировке сайтов за публикацию фейковых новостей.