Власть

Константин Большаков
7 Марта, 2019 12:23

В России начнут наказывать за неуважение к власти в интернете

Депутаты Госдумы.
Источник: Finobzor.ru
#ГосДума

#власть

#неуважение
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.

Сегодня депутаты одобрили такой закон. Гражданам придётся подумать, прежде чем выступать с огульной критикой чиновников.

В четверг, 7 марта, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий наказание за неуважение к власти в интернете. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», 327 депутатов поддержали документ, против выступили 40 человек и ещё один воздержался.

После вступления закона в силу, Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить информацию с явным неуважением государственной власти. Сделать это надо будет в течение суток. В противном случае ресурсы будут блокироваться.

Что касается штрафов, то публикация постов с оскорблением власти будет приравниваться к мелкому хулиганству. За первое правонарушение штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, за второе в течение года – 100-200 тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. За последующие нарушение штрафы будут достигать до 200-300 тысяч рублей, либо злоумышленника арестуют.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Госдуме приняли законопроект о блокировке сайтов за публикацию фейковых новостей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Призыв в армию станет справедливее
Принят закон о блокировках за фейковые новости
Россиянам станет проще накопить на ипотеку
Читайте в рубрике:
В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина
В Госдуме обиделись на мечту ГИБДД о дорогах без женщин
Росстат опубликовал зарплаты чиновников


Загрузка...


Лавров назвал "высокомерными" заявления США о санкциях против Венесуэлы
Женский отряд космонавтов приступил к финальным тренировкам перед "полетом"
ИРА заподозрили в отправке посылок с бомбами в Великобритании
Грузовик с прицепом столкнулся с иномаркой в Подмосковье
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова высказалась о сдаче в аренду дипжилья в Праге
Москва, 07 Марта, 15:31.
Только освободившийся Дацик оскорбил Нурмагомедова
Волгоград, 07 Марта, 15:25.
Шнуров ответил в стихах на слова депутата из Волгограда о «тунеядцах и алкоголиках»
Москва, 07 Марта, 14:25.
Гимнасты из Москвы стали золотыми и серебряными призёрами на чемпионате России
Уфа, 07 Марта, 14:05.
Минобороны забросило казарму в Уфе
Москва, 07 Марта, 13:57.
Призыв в армию станет справедливее
Челябинск, 07 Марта, 13:55.
Сенатор Ирина Гехт – самая известная женщина в Челябинске
Москва, 07 Марта, 13:22.
Федеральный чиновник осуждён за хищение 1 млрд рублей
Москва, 07 Марта, 13:08.
Чиновников заставят рассматривать общественные петиции
Екатеринбург, 07 Марта, 12:40.
За шесть лет количество детдомов в Свердловской области сократилось в 1,5 раза
Москва, 07 Марта, 12:23.
В России начнут наказывать за неуважение к власти в интернете
Москва, 07 Марта, 11:36.
Принят закон о блокировках за фейковые новости





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия