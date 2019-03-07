Общество

Константин Большаков
7 Марта, 2019 11:36

Принят закон о блокировках за фейковые новости

Интернет-СМИ.
Источник: Markgu.ru
#фейки

#ГосДума

#СМИ
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.

Документ был поддержан нижней палатой парламента. Теперь публиковать ложные сведения в СМИ будет крайне чревато.

В четверг, 7 марта, депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, предусматривающий блокировку интернет-изданий за размещение фейковых новостей. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», за закон проголосовали 322 депутата, 78 депутатов проголосовали против.

Согласно документу, после обнаружения фейковых новостей Роскомнадзор будет требовать незамедлительно удалить их, а в случае промедления сайт издания будет заблокирован. Закон не коснётся новостных агрегаторов и «традиционных СМИ», перечень которых пока не уточнили.

Административное наказание также будет распространяться на тех, кто распространяет фейковые новости.

Напомним, накануне стало известно, что штрафы за фейковые новости в отдельных случаях будут достигать 1,5 млн рублей.

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Принят закон о блокировках за фейковые новости





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