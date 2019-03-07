Россиянам станет проще накопить на ипотеку

Новый закон, который поможет скопить на ипотечный кредит, придумали депутаты. Речь идёт о специальных вкладах в банках.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты разработали законопроект о стимулировании россиян к накоплению первого взноса на ипотеку. Как пояснил Аксаков, планируется разработать специальный механизм жилищных сбережений.

Собрав необходимую начальную сумму, россияне смогут получить ипотечный кредит. Кроме того, банки обяжут начислять проценты по таким вкладам. А по окончании срока, прописанного в договоре, эти же учреждения будут выдавать владельцем депозитов ипотеку, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что в договоре также будет прописана конкретная сумма, которой будет достаточно для оформления ипотеки, сумма самого кредита и другие нюансы. Минимальный срок ипотечного депозита составит 1 год. При этом держать сразу несколько таких вкладов в разных банках будет запрещено.

Анатолий Аксаков отметил, что данный законопроект уже внесён на рассмотрение правительства.