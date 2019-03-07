Военные опубликовали видео перехвата американского самолёта-разведчика

Лайнер был замечен сегодняшним утром. На его перехват был отправлен российский истребитель.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись перехвата американского самолёта-разведчика RC-135 российским истребителем Су-27. Кадры выложены на официальной странице ведомства в твиттере.

На них видно, как отечественный истребитель на близком расстоянии сопровождает американский лайнер. Как пояснили в Минобороны, Су-27 был на безопасном расстоянии от RC-135.

- После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, - отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что американский самолёт-разведчик был замечен российскими военными утром в четверг, 7 марта, над нейтральными водами Балтийского моря.