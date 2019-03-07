Спорт

Константин Большаков
7 Марта, 2019 08:48

Названы причины скандального поведения Александра Емельяненко

Александр Емельяненко.
Источник: Lastround.ru
#Емельяненко

#спортсмены
Москва, 07 Марта - DIXINEWS.

Спортсмен в начале месяца угодил в очередной скандал. Даже тюремный срок не помог ему исправиться.

Российский боец ММА Александр Емельяненко может вести себя скандальным образом из-за стресса от поединков. Такое мнение о 37-летнем спортсмене озвучил промоутер Владимир Хрюнов.

В качестве примера господин Хрюнов привёл прославленного боксёра Майка Тайсона. Американец, несмотря на выдающиеся достижения в спорте, также неоднократно имел проблемы с законом. Как передаёт «АиФ», Хрюнов заверил, что Емельяненко получит возможность продолжить карьеру – ему предложат выступать под эгидой организации World Total Kombat Federation.

Напомним, Александр Емельяненко был задержан полицейскими 1 марта за управление машиной в нетрезвом виде. До этого он успел устроить ДТП. 2 марта его признали виновным в неповиновении сотрудникам МВД и отправили под арест на 10 суток.

Планировавшийся поединок россиянина на турнире Russian Cagefighting Championship отменили. Контракт Емельяненко был также приостановлен.

За свою карьеру Александр Емельяненко был чемпионом мира по версии ProFC, неоднократным чемпионом России и мира по боевому самбо, чемпионом Европы по самбо.

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