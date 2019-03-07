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Константин Большаков
7 Марта, 2019 08:14
Депутат назвал россиян «тунеядцами и алкашами» и извинился
Гасан Набиев.
Источник: Volgoduma.ru
Волгоград, 07 Марта - DIXINEWS.
По его мнению, такие люди не заработали на хорошую пенсию. Самому депутату и партии пришлось извиняться.
Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши». По его мнению, граждане с подобным размером пенсии «нормально не работали», однако имели возможность «стать нормальным человеком», передаёт «Высота 102».
За слова Набиева пришлось извиниться Волгоградскому отделению «Единой России». Там пояснили, что всё вышесказанное – личное мнение депутата, которое не совпадает с официальной позицией единоросов. Коллеги Набиева также отметили, что публичным людям стоит думать, прежде чем делать подобные заявления.
Оправдываться начал и сам Гасан Набиев, передаёт «ТАСС». Якобы, он неточно выразился в ходе заседания, на котором обсуждался размер пенсий. Набиев уточнил, что привёл в пример некоторых сотрудников предприятия, где раньше работал, и признал, что использовал некорректное сравнение.
- Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило моё неточное высказывание по поводу пенсий, - резюмировал Набиев.
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