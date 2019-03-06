Бизнес

Виктория Грей
6 Марта, 2019 20:20

Сыновья первого президента Татарстана – самые богатые жители республики

Радик Шаймиев.
Источник: Kommersant.ru
#Forbes

#богатыелюди

#Шаймиевы
Казань, 06 Марта - DIXINEWS.

Айрат и Радик Шаймиевы вошли в ТОП – 100 списка Forbes . За год они стали богаче на 100 миллионов долларов.

Сыновья первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Радик и Айрат Шаймиевы на сегодняшний день являются самыми богатыми людьми в Татарии, сообщает Prokazan.

В прошлом году их состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов, а уже в этом году оно увеличилось на 100 миллионов и составляет 1,3 миллиарда долларов. В рейтинге по России они находятся на 69-ом месте, а в мире они занимают 1717 строчку.

Отметим, что второй год подряд самым богатым человеком в мире является Джефф Безос, его состояние – 131 миллиард долларов. Вторую строчку занимает Билл Гейтс с 96,5 миллиардами долларов.

Леонид Мехельсон, основной акционер «Новатэка» и «Сибура» - самый богатый житель России. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов.

Помимо братьев Шаймиевых, в списке Forbes находятся ещё два богача Татарстана. Это глава совета директоров холдинга ТАИФ Сультеев Рустем и генеральный директор этого же холдинга Шигабутдинов Альберт. У каждого из них по 1,2 миллиарда долларов.

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