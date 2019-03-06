Экономика

Константин Большаков
6 Марта, 2019 19:17

Россиянам не оставили шансов на пенсии по наследству

Пенсия.
Источник: Yandex.ua
#пенсии

#наследство

#ГосДума
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.

Сегодня депутаты отклонили данное предложение. Его внесли эсеры в конце февраля.

Депутаты Госдуму отклонили законопроект фракции «Справедливая Россия», который предлагал разрешить россиянам получать в наследство страховую пенсию по старости. Как передал корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано в базе данных законопроектов Думы.

Эсеры предлагали позволить наследовать и передавать по наследству страховую часть пенсии, создав для этого необходимые юридические возможности.

Предполагалось, что будет определён конкретный период, в ходе которого наследник мог бы получить страховую пенсию за своего родственника или близкого человека по формуле: ожидаемая продолжительность жизни + 5 лет.

Однако депутаты ещё при внесении документа говорили, что он вносит юридическую неточность, так как сейчас пенсионное законодательство не ограничивает срок выплаты пенсий. Таким образом, идея «Справедливой России» противоречила этому закону, ограничив россиян в сроках получения средств.

Кроме того, по действующим законам жители России уже имеют право получать по наследству накопительную часть пенсии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Штрафы за фейковые новости достигнут 1,5 млн рублей
В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина
Запрет хостелов в квартирах принесёт многомиллиардные убытки бизнесу
Читайте в рубрике:
В Нижегородской области построят первый частный космодром
В Санкт-Петербурге стартовало строительство продолжения проспекта Ветеранов
Названы условия сохранения транзита российского газа через Украину


Загрузка...


Forbes опубликовал рейтинг долларовых миллиардеров
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Chanel: последний показ Карла Лагерфельда
Крупным планом. Как помочь индустрии моды в России?
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сыновья первого президента Татарстана – самые богатые жители республики
Москва, 06 Марта, 19:17.
Россиянам не оставили шансов на пенсии по наследству
Москва, 06 Марта, 17:25.
Очередной известный журналист раскритиковал Сталина
Москва, 06 Марта, 16:24.
Раскрыты планы иностранных спецслужб на Россию
Москва, 06 Марта, 15:28.
Сергей Бодров оценил идею снять фильм «Брат-3»
Москва, 06 Марта, 14:53.
Штрафы за фейковые новости достигнут 1,5 млн рублей
Уфа, 06 Марта, 14:50.
В Уфе после падения снега с крыши, госпитализировали двух девочек
Москва, 06 Марта, 14:16.
В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина
Санкт-Петербург, 06 Марта, 14:12.
Новый скандал с педофилией: сотрудница штаба Навального совратила подростка
Омск, 06 Марта, 14:05.
В омский парк имени 30-летия ВЛКСМ прибудут новые аттракционы
Москва, 06 Марта, 13:38.
Запрет хостелов в квартирах принесёт многомиллиардные убытки бизнесу
Нижний Новгород, 06 Марта, 13:30.
В Нижегородской области построят первый частный космодром





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия