Россиянам не оставили шансов на пенсии по наследству

Сегодня депутаты отклонили данное предложение. Его внесли эсеры в конце февраля.

Депутаты Госдуму отклонили законопроект фракции «Справедливая Россия», который предлагал разрешить россиянам получать в наследство страховую пенсию по старости. Как передал корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано в базе данных законопроектов Думы.

Эсеры предлагали позволить наследовать и передавать по наследству страховую часть пенсии, создав для этого необходимые юридические возможности.

Предполагалось, что будет определён конкретный период, в ходе которого наследник мог бы получить страховую пенсию за своего родственника или близкого человека по формуле: ожидаемая продолжительность жизни + 5 лет.

Однако депутаты ещё при внесении документа говорили, что он вносит юридическую неточность, так как сейчас пенсионное законодательство не ограничивает срок выплаты пенсий. Таким образом, идея «Справедливой России» противоречила этому закону, ограничив россиян в сроках получения средств.

Кроме того, по действующим законам жители России уже имеют право получать по наследству накопительную часть пенсии.