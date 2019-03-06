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Константин Большаков
6 Марта, 2019 17:25
Очередной известный журналист раскритиковал Сталина
Владимир Познер.
Источник: Magazine.tabris.ru
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.
Вчера против могилы советского вождя в центре столицы выступил Сергей Доренко. А сегодня его идею поддержал другой знаменитый журналист.
Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал идею своего коллеги Сергея Доренко о переносе из центра Москвы могилы советского лидера Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте Pozner Online.
Познер понадеялся, что когда-нибудь Россия всё-таки признает, каким тираном был Сталин на самом деле.
- Сталин был величайшим преступником, - подчеркнул журналист, и добавил, что ответственность за его поступки несёт народ, поддерживавший начинания вождя.
По мнению Познера, Сталина можно сравнить с Гитлером, так как виноваты в их действиях не только партии или сами эти персоны, но также граждане каждой страны – СССР и Германии.
Напомним, с требованием убрать могилу Сталина с Красной площади Сергей Доренко выступил накануне, 5 марта. Советского вождя журналист назвал позором страны и призвал признать это.
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