Армия и оружие

Константин Большаков
6 Марта, 2019 16:24

Раскрыты планы иностранных спецслужб на Россию

Заседание коллегии ФСБ.
Источник: kremlin.ru
#ФСБ

#разведка

#шпионы
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.

Зарубежные страны хотят активно влиять на процессы внутри нашего государства. Однако контрразведка успешно борется со шпионами.

В среду, 6 марта, президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании коллегии ФСБ, в ходе которого рассказал об итогах работы отечественной контрразведки в 2018 году. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Со слов главы государства стало известно, что благодаря успешным спецоперациям удалось пресечь работу 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

- Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного и технологического характера, - заметил Владимир Путин.

В связи с этим путин призвал спецслужбы выполнять свою работу ещё надежнее, особое внимание уделив защите информации о разработках, испытаниях и производстве перспективных систем вооружения.

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