Сергей Бодров оценил идею снять фильм «Брат-3»

По мнению режиссёра, это довольно странная идея. Учитывая то, кто её предложил.

Режиссёр и продюсер Сергей Бодров-старший прокомментировал идею шоумена Стаса Барецкого снять фильм «Брат-3». По его словам, создание продолжения легендарной картины является странной идеей.

- Я не знаю этого шоумена и я бы посоветовал ему не заниматься этим, - передаёт RT слова Бодрова-старшего.

Ранее продюсер первой и второй частей «Брата» Сергей Сельянов назвал задумку Барецкого хамством и неуважением по отношению к предыдущим фильмам и их создателям. Сельянов считает, что Барецкий сделал такое заявление ради «хайпа» и вряд ли съёмки действительно начнутся.

Напомним, Стас Барецкий заявил о намерении снять фильм «Брат-3» к 2020 году в конце февраля. По словам Барецкого, главную роль в картине якобы будет приглашён недавно освобождённый из тюрьмы Вячеслав Дацик.