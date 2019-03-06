Шоу-бизнес

Константин Большаков
6 Марта, 2019 15:28

Сергей Бодров оценил идею снять фильм «Брат-3»

Сергей Бодров-старший.
Источник: ua.news
#Бодров

#Барецкий
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.

По мнению режиссёра, это довольно странная идея. Учитывая то, кто её предложил.

Режиссёр и продюсер Сергей Бодров-старший прокомментировал идею шоумена Стаса Барецкого снять фильм «Брат-3». По его словам, создание продолжения легендарной картины является странной идеей.

- Я не знаю этого шоумена и я бы посоветовал ему не заниматься этим, - передаёт RT слова Бодрова-старшего.

Ранее продюсер первой и второй частей «Брата» Сергей Сельянов назвал задумку Барецкого хамством и неуважением по отношению к предыдущим фильмам и их создателям. Сельянов считает, что Барецкий сделал такое заявление ради «хайпа» и вряд ли съёмки действительно начнутся.

Напомним, Стас Барецкий заявил о намерении снять фильм «Брат-3» к 2020 году в конце февраля. По словам Барецкого, главную роль в картине якобы будет приглашён недавно освобождённый из тюрьмы Вячеслав Дацик.

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