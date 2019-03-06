Общество

Константин Большаков
6 Марта, 2019 14:53

Штрафы за фейковые новости достигнут 1,5 млн рублей

Заседание Госдумы.
Источник: duma.gov.ru
#фейки

#ГосДума

#Крашенинников
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.

Изданиям придётся удаляться такие сообщения «незамедлительно». В противном случае РКН будет требовать их блокировки.

В Государственной думе в среду, 6 марта, прошли второе чтение законопроекты о запрете фейковых новостей. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», максимальные штрафы за подобную информацию достигнут 1,5 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе Думы, под фейковыми новостями будет пониматься «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу» и так далее.

Обнаружив такую информацию, Генпрокуратура будет сообщать о ней в Роскомнадзор, который незамедлительно уведомит редакцию интернет-издания о нарушении и необходимости удаления фейковой новости. Но если редакция «незамедлительно не удалила» такую статью, РКН потребует операторов связи заблокировать доступ к сайту издания.

Удалив фейк, владелец заблокированного ресурса должен будет обратиться в Роскомнадзор, который после проверки разрешит операторам снять блокировку.

- Предлагаемая законопроектом административная ответственность позволит обеспечить защиту от так называемых сетевых террористов, сообщающих ложные сведения о каких-то значимых событиях, тем самым создавая угрозу наступления общественно опасных последствий, - резюмировал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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