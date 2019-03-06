В Уфе после падения снега с крыши, госпитализировали двух девочек

ЧП произошло вчера, 5 марта, в третьем часу дня по улице Рабкоров, 22. Обстоятельства происшествия выясняются.

В дневные часы 5 марта на двух школьниц 2003 года рождения обрушилась глыба снега жилого дома, сообщают в Управлении гражданской защиты.

Незамедлительно на место происшествия прибыли правоохранители и «скорая помощь». Было принято решение о госпитализации девочек в детскую больницу №17. В настоящее время подростки находятся под наблюдением врачей.

В свою очередь в ведомстве сообщили, что снежная масса упала с отливов, находящихся под балконной плитой одной из квартир девятого этажа.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.