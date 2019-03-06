Власть

Константин Большаков
6 Марта, 2019 14:16

В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина

Максим Орешкин.
Источник: duma.gov.ru
#Орешкин

#Володин

#ГосДума
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.

Министру пришлось досрочно покинуть Госдуму из-за недовольства депутатов. Они посчитали, что тот просто не подготовился к выступлению.

В среду, 6 марта, спикер Государственной думы Вячеслав Володин был вынужден прервать выступление перед депутатами министра экономического развития Максима Орешкина. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», дату «правительственного часа» с чиновником решено перенести на конец марта – начало апреля.

- По мнению депутатов, министр был не подготовлен. В частности, он не смог назвать объёмы средств, направленных на реализацию госпрограмм и нацпроектов в соответствии с посланием президента, - объяснили произошедшее в пресс-службе нижней палаты парламента.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал отсутствие у Максима Орешкина информации о деньгах, ушедших в регионы на реализацию нацпроектов, «саботажем».

- Лучше нам перенести «правительственный час», вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%, - заявил Володин Орешкину.

В итоге министру пришлось согласиться на перенос мероприятия. Отмечается, что такое происходит впервые за 20 лет.

Инцидент прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Вячеслава Володина прервать министра Максима Орешкина является рабочим процессом. В свою очередь представитель Кремля затруднился сказать, последует ли в адрес главы Минэкономразвития какое-либо дисциплинарное наказание, передаёт «Интерфакс».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Штрафы за фейковые новости достигнут 1,5 млн рублей
Запрет хостелов в квартирах принесёт многомиллиардные убытки бизнесу
В Госдуме обиделись на мечту ГИБДД о дорогах без женщин
Читайте в рубрике:
Росстат опубликовал зарплаты чиновников
Лукашенко рассказал, почему не признал независимость Абхазии
Евросоюз запрещает Польше строить канал рядом с Россией


Загрузка...


Крупным планом. Как помочь индустрии моды в России?
Forbes опубликовал рейтинг долларовых миллиардеров
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Chanel: последний показ Карла Лагерфельда
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы иностранных спецслужб на Россию
Москва, 06 Марта, 15:28.
Сергей Бодров оценил идею снять фильм «Брат-3»
Москва, 06 Марта, 14:53.
Штрафы за фейковые новости достигнут 1,5 млн рублей
Уфа, 06 Марта, 14:50.
В Уфе после падения снега с крыши, госпитализировали двух девочек
Москва, 06 Марта, 14:16.
В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина
Санкт-Петербург, 06 Марта, 14:12.
Новый скандал с педофилией: сотрудница штаба Навального совратила подростка
Омск, 06 Марта, 14:05.
В омский парк имени 30-летия ВЛКСМ прибудут новые аттракционы
Москва, 06 Марта, 13:38.
Запрет хостелов в квартирах принесёт многомиллиардные убытки бизнесу
Нижний Новгород, 06 Марта, 13:30.
В Нижегородской области построят первый частный космодром
Воронеж, 06 Марта, 12:45.
Аэропорт Воронежа запустил чартеры в Египет
Москва, 06 Марта, 12:39.
В соцсетях выбрали лучшего российского футболиста в Лиге чемпионов
Москва, 06 Марта, 12:08.
Россияне начали терять деньги





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия