В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина

Министру пришлось досрочно покинуть Госдуму из-за недовольства депутатов. Они посчитали, что тот просто не подготовился к выступлению.

В среду, 6 марта, спикер Государственной думы Вячеслав Володин был вынужден прервать выступление перед депутатами министра экономического развития Максима Орешкина. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», дату «правительственного часа» с чиновником решено перенести на конец марта – начало апреля.

- По мнению депутатов, министр был не подготовлен. В частности, он не смог назвать объёмы средств, направленных на реализацию госпрограмм и нацпроектов в соответствии с посланием президента, - объяснили произошедшее в пресс-службе нижней палаты парламента.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал отсутствие у Максима Орешкина информации о деньгах, ушедших в регионы на реализацию нацпроектов, «саботажем».

- Лучше нам перенести «правительственный час», вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%, - заявил Володин Орешкину.

В итоге министру пришлось согласиться на перенос мероприятия. Отмечается, что такое происходит впервые за 20 лет.

Инцидент прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Вячеслава Володина прервать министра Максима Орешкина является рабочим процессом. В свою очередь представитель Кремля затруднился сказать, последует ли в адрес главы Минэкономразвития какое-либо дисциплинарное наказание, передаёт «Интерфакс».