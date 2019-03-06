Общество

Виктория Грей
6 Марта, 2019 14:05

В омский парк имени 30-летия ВЛКСМ прибудут новые аттракционы

Омский парк имени 30-летия ВЛКСМ.
Источник: 2gis.ru
#парк

#омск

#аттракционы
Омск, 06 Марта - DIXINEWS.

Два аттракциона приобретут почти за 4,4 млн.рублей. Такая информация появилась на сайте Госзакупок.

В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ к открытию летнего сезона заработают два новых аттракциона: карусель и «ладья».

Карусель парку обойдётся 2,64 миллиона рублей. Она рассчитана на 20 детей, которые будут садиться в фигуры в виде машинок и мотоциклов.

Стоимость «ладьи» составляет 1,7 миллионов рублей. Этот аттракцион представляет собой большую гондолу, в которую поместятся 12 человек.

Отметим, что ранее парк уже закупил аттракцион «Большая гусеница» за 6,7 миллионов рублей. Он тоже будет установлен летом этого года.

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