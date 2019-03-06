Бизнес

Константин Большаков
6 Марта, 2019 13:38

Запрет хостелов в квартирах принесёт многомиллиардные убытки бизнесу

Хостел.
Источник: Thebell.io
#ГосДума

#хостелы

#гостиницы
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.

Малый бизнес потеряет колоссальные деньги. Однако депутаты засомневались в точности цифры.

В среду, 6 марта, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает размещение хостелов в квартирах. Об этом стало известно из трансляции заседания нижней палаты парламента, которая идёт на сайте Госдумы, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Отныне в жилых помещениях нельзя будет обустраивать гостиницы. Данную идею рассматривали в Госдуме с 2015 года, при этом правительство предлагало рассмотреть вариант законной работы хостелов в жилых домах.

За документ проголосовали 405 кандидатов, только один воздержался. Ранее в Госдуме выступил министр экономического развития Максим Орешкин, который заявил, что из-за нового закона малый бизнес может потерять 4 млрд рублей. Однако автор законопроекта Галина Хованская не согласилась с этим утверждением.

- Откуда они взяли цифру потери 4 миллиарда? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, - сказала депутат.

Как отметил первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, главным аргументом для принятия закона стал гигантский поток жалоб на то, что в соседних квартирах располагаются гостиницы.

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