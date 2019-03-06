В Нижегородской области построят первый частный космодром

По этому вопросу уже подписано соглашение. Выбирается площадка под строительство.

В России планируется строительство первого частного космодрома. Произойдёт это в Нижегородской области, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день известно, что уже подписано предварительное соглашение между администрацией области и компанией «КосмоКурс».

Для строительства космодрома рассматривается несколько площадок. Теперь одну из площадок, а также выбранный регион необходимо согласовать с Роскосмосом и другими ведомствами.

Стоит отметить, что информация официально не подтверждена.

Компания ООО «КосмоКурс» занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полётов в космос. Комплекс вместит в себя 6 туристов + одного инструктора. Туристы смогут подняться на нём на 180-220 километров и побывать в невесомости 5-6 минут. Время полёта составит 15 минут. Первый полёт запланирован на 2025 год.