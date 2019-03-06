Экономика

Виктория Грей
6 Марта, 2019 13:30

В Нижегородской области построят первый частный космодром

Проект частного космодрома.
Источник: 64.rodina.news
#площадка

#соглашение

#частныйкосмодром
Нижний Новгород, 06 Марта - DIXINEWS.

По этому вопросу уже подписано соглашение. Выбирается площадка под строительство.

В России планируется строительство первого частного космодрома. Произойдёт это в Нижегородской области, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день известно, что уже подписано предварительное соглашение между администрацией области и компанией «КосмоКурс».

Для строительства космодрома рассматривается несколько площадок. Теперь одну из площадок, а также выбранный регион необходимо согласовать с Роскосмосом и другими ведомствами.

Стоит отметить, что информация официально не подтверждена.

Компания ООО «КосмоКурс» занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полётов в космос. Комплекс вместит в себя 6 туристов + одного инструктора. Туристы смогут подняться на нём на 180-220 километров и побывать в невесомости 5-6 минут. Время полёта составит 15 минут. Первый полёт запланирован на 2025 год.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
В Санкт-Петербурге стартовало строительство продолжения проспекта Ветеранов
Названы условия сохранения транзита российского газа через Украину
В Башкирии можно будет взять ипотеку под 5% годовых


Загрузка...


В России изобрели суперкомпьютер, сеть которого охватила весь мир
Полиция задержала подозреваемого в изготовлении поддельных купюр с помощью новогодней мишуры
В Москву вернулась опера Россини "Итальянка в Алжире"
В России могут увеличиться цены на пиво
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы иностранных спецслужб на Россию
Москва, 06 Марта, 15:28.
Сергей Бодров оценил идею снять фильм «Брат-3»
Москва, 06 Марта, 14:53.
Штрафы за фейковые новости достигнут 1,5 млн рублей
Уфа, 06 Марта, 14:50.
В Уфе после падения снега с крыши, госпитализировали двух девочек
Москва, 06 Марта, 14:16.
В Госдуме объяснили конфликт Володина и Орешкина
Санкт-Петербург, 06 Марта, 14:12.
Новый скандал с педофилией: сотрудница штаба Навального совратила подростка
Омск, 06 Марта, 14:05.
В омский парк имени 30-летия ВЛКСМ прибудут новые аттракционы
Москва, 06 Марта, 13:38.
Запрет хостелов в квартирах принесёт многомиллиардные убытки бизнесу
Нижний Новгород, 06 Марта, 13:30.
В Нижегородской области построят первый частный космодром
Воронеж, 06 Марта, 12:45.
Аэропорт Воронежа запустил чартеры в Египет
Москва, 06 Марта, 12:39.
В соцсетях выбрали лучшего российского футболиста в Лиге чемпионов
Москва, 06 Марта, 12:08.
Россияне начали терять деньги





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия