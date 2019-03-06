Аэропорт Воронежа запустил чартеры в Египет

Рейсы будут стыковочные.Туристам необходимо сделать пересадку в Анталье.

Чартерные рейсы в Шарм – эль- Шейх и Хургаду запускает воронежский аэропорт, сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолёты в Египет будут летать один раз в десять дней, а первый рейс в Шарм – эль- Шейх уже вылетел сегодня, 6 марта. В Хургаду Airbus A321 начнёт полёты с 26 апреля, и продлятся они до 11 октября. А до другого египетского курорта до 12 октября.

Все перелёты из Воронежа в Египет осуществляет авиакомпания Nordwind Airline. Купить билеты можно будет только в составе туристических пакетов.

Ранее генеральный директор аэропорта «Воронеж» Александр Белевич сообщил, что когда начнётся туристический сезон, воздушная гавань запустит рейсы в Турцию, Тунис, Тайланд, Грецию, Испанию, Индию, Вьетнам и Египет. А в планах на 2020 год запустить рейсы в Ригу и Дубай.