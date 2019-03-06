В соцсетях выбрали лучшего российского футболиста в Лиге чемпионов

Этот прославленный игрок приносил пользу как клубам, так и сборной команде. Его имя известно всем.

Испанский телеканал «Movistar Plus» на своей странице в твиттере провёл опрос, в котором пользователям предлагалось выбрать лучшего российского футболиста по выступлениям в Лиге чемпионов. Были предложены четыре игрока: Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Дмитрий Аленичев.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», первое место в опросе занял экс-игрок питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин. За него проголосовали 45% респондентов.

Второе место досталось Александру Мостовому (23%), третьим стал Дмитрий Аленичев (18%), который, между прочим, выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Порту» в 2004 году, а четвёртым оказался Валерий Карпин.

Самому же Аршавину с британским клубом престижный турнир так и не покорился. Однако в 2011 году именно гол россиянина помог «Арсеналу» впервые в своей истории обыграть «Барселону» в 1/8 финала ЛЧ.