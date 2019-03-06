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Константин Большаков
6 Марта, 2019 12:08
Россияне начали терять деньги
Мужчина с деньгами.
Источник: Kemerovo.bezformata.ru
Москва, 06 Марта - DIXINEWS.
Статистику опубликовала государственная служба. Накопления наших соотечественников сокращаются.
Росстат опубликовал на своём сайте сведения, из которых следует, что накопления россиян в феврале 2019 года сократились на 2,4% по сравнению с январём этого же года. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
Так, в январе сбережения россиян составляли 33,68 трлн рублей, а уже в феврале они сократились до 32,88 трлн рублей. Однако если сравнивать с декабрём, то накопления увеличились на 1,8% - в последний месяц года они равнялись 32,31 трлн рублей.
В большинстве своём граждане предпочитают хранить накопления на вкладах – в банках у россиян лежат 21,8 трлн рублей (66,3% от общего объёма). В наличных хранятся 6 трлн рублей (18,4%). На третьем месте вложения в ценные бумаги – 6 трлн (15,3%).
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