Россияне начали терять деньги

Статистику опубликовала государственная служба. Накопления наших соотечественников сокращаются.

Росстат опубликовал на своём сайте сведения, из которых следует, что накопления россиян в феврале 2019 года сократились на 2,4% по сравнению с январём этого же года. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Так, в январе сбережения россиян составляли 33,68 трлн рублей, а уже в феврале они сократились до 32,88 трлн рублей. Однако если сравнивать с декабрём, то накопления увеличились на 1,8% - в последний месяц года они равнялись 32,31 трлн рублей.

В большинстве своём граждане предпочитают хранить накопления на вкладах – в банках у россиян лежат 21,8 трлн рублей (66,3% от общего объёма). В наличных хранятся 6 трлн рублей (18,4%). На третьем месте вложения в ценные бумаги – 6 трлн (15,3%).