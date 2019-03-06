В Госдуме обиделись на мечту ГИБДД о дорогах без женщин

Юмористический пост накануне праздника опубликовали в уфимском ГИБДД. О ролике узнали в нижней палате парламента и раскритиковала.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина осталась недовольна юмористическим постом от ГИБДД Уфы о дне без женщин на дорогах. Полицейские опубликовали запись в социальной сети «Вконтакте» в преддверии международного женского дня.

- Топорно. Неактуально. Обидно. Тем более, что женщины всегда осторожнее, - передаёт РИА «Новости» слова Пушкиной.

Депутат также добавила, что гаишники пренебрегли результатом сотен исследований, проведённых в разных странах мира, которые демонстрируют, что женщины за рулём внимателье и аккуратнее, чем мужчины.

При этом в самом ГИБДД Уфы изначально подчёркивали юмористический характер записи.

- В преддверии самого замечательного весеннего праздника - мечта каждого настоящего мужчины! Пусть это останется только мечтой! – сказано в публикации, где также призывают беречь друг друга и соблюдать правила дорожного движения.