Общество

Константин Большаков
6 Марта, 2019 10:12

Российская чиновница назвала питание детей в школах «делом родителей»

Ольга Беляева.
Источник: Vladimirnews.ru
#школьники

#чиновники

#Беляева
Владимир, 06 Марта - DIXINEWS.

Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для младшеклассников. Думать о питании детей чиновница предложила родителям.

Глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что родители ответственны за организацию питания для детей в школах. Так чиновница прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов во Владимире.

Всё дело в том, что в декабре 2018 года местные власти приняли решение оставить бесплатные завтраки для учеников 1-4 классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Другие учащиеся вынуждены платить 20 рублей в день за питание – это половина стоимости школьного завтрака.

Как пояснила Беляева, сославшись на закон об образовании, организация питания детей является ответственностью родителей. А школы лишь должны дать кухонное оборудование, нанять поваров и т.д. Обеспечить подвоз продуктов, их покупку и изготовление чиновница назвала «делом родителей».

- Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у субъектов департамента образования, ни у школы – выделять средства на питание детей, - передаёт «ПроВладимир» слова Ольги Беляевой.

Кроме того, чиновница посетовала, что в связи с новыми задачами, такими как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, власти вынуждены принимать решения не в пользу, к примеру, питания.

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