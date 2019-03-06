Вандала отправили в колонию строгого режима за сломанный памятник рублю

Мужчина ранее был судим и получил строгое наказание за очередное преступление. Сам инцидент произошёл почти года назад.

22-летнего жителя Сыктывкара осудили по статье вандализм за повреждение памятника «Знак Рубля» на Стефановской площади города. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Как установили на судебном заседании, 27 апреля 2018 года нетрезвый мужчина проходил через сквер на площади. Увидев «Знак Рубля», он «вспомнил о своём сложном финансовом положении» и два раза ударил памятник ногой. От ударов знак упал и разбился, ущерб составил 303 тысячи рублей.

- Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре Коми.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил.