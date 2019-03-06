В Санкт-Петербурге стартовало строительство продолжения проспекта Ветеранов

Стоимость проекта 970,5 миллионов рублей. Проспект продлят на 2,3 километра.

На юге северной столицы началась одна из самых масштабных строек. Генеральный подрядчик начал подготовительные работы для строительства продолжения проспекта Ветеранов, сообщают в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На данный момент ведутся осмотр местности, поиск взрывоопасных предметов, обследование существующих коммуникаций. Также рабочие проложили временные дороги.

«В ближайшие недели подрядчик приступит к строительству сети ливневой канализации, выборке корыта и устройству основания дорожной конструкции», - сообщили в КРТИ.

Отметим, что подрядчик должен построить участок из четырёх полос, протяжённость которого составит 2,3 километра. Работы должны завершиться к концу 2019 года. Стоимость контракта составляет 970,5 миллионов рублей.