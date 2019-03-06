США пересмотрели планы по Арктике из-за России

В регионе начинают доминировать Москва и Пекин. Вашингтон решил также обозначить своё присутствие.

Командующий войсками США и НАТО в Европе Кёртис Скапарроти заявил, что американским военным пришлось внести изменения в тактику развёртывания сил в Арктике. Такое сообщение появилось на официальном сайте Пентагона.

Скапаротти пояснил, что таким образом Соединённые Штаты отреагировали на повышение Россией оборонного потенциала в Арктике. Вашингтон интересуют ресурсная и коммерческая перспектива Северного морского пути, который проходит вдоль российских границ. Однако Москва разместила там радарные и оборонительные системы и построила дополнительные аэродромы.

- Нам пришлось пересмотреть оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание, - сказал генерал. – Мы посылаем сигнал, что Арктика важна для нас.

Напомним, в конце февраля американские военные заявляли, что не позволят доминировать России и Китаю в Арктике.