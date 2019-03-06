ЖКХ

Виктория Грей
6 Марта, 2019 08:40

В Ростовской области вновь подорожали услуги ЖКХ

Мужчина с квитанцией ЖКХ в руках.
Источник: Vk.com
#жкх

#стоимость

#Росстат
Ростов-на-Дону , 06 Марта - DIXINEWS.

В январе 2019 года они выросли на 2,3%. Об этом сообщает Росстат.

Как сообщает пресс – служба ведомства, увеличение стоимости услуг ЖКХ в Ростовской области соответствует среднему показателю по России, а также она ниже показателя по области. Всего с января по декабрь 2018 года рост цены за услуги ЖКХ составил 5,5%.

Стоит отметить, что Ростовская область занимает четвёртую строчку в Южном федеральном округе по росту цен на услуги ЖКХ. Самый высокий показатель в Севастополе – 4,3%. На втором месте Республика Адыгея – 3,2%. Третью строчку занимает Волгоградская область с показателем 2,9%.

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