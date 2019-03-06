Пятеро российских моряков осуждены в Южной Корее

Судно пыталось покинуть страну без оформления нужных документов. Кроме того, на нём были долги по зарплате.

В Южной Корее суд вынес приговор в отношении пятерых задержанных российских моряков с судна «Палладий». Как пишет «ТАСС» со ссылкой на консула России в Пусане Романа Быкова, судовладелец осуждён на 2,5 года, капитан на год, а оставшиеся трое моряков – на 10 месяцев. Старшему механику вынесли условный срок.

Быков пояснил, что теперь моряки могут подать апелляцию в течение недели. Российские дипломаты планируют в ближайшее время посетить моряков в следственном изоляторе.

Напомним, «Палладий» был задержан в августе 2018 года на выходе из южнокорейского порта «Пусан» за долги по зарплате морякам. Восемь членов экипажа за 5 месяцев тогда недополучили в общей сумме 250 тысяч рублей.

В связи с угрозой тайфуна, судно вышло в море, но должно было вернуться 28 августа в порт. Вместо этого экипаж попытался покинуть Южную Корею без оформления необходимых документов. На задержание корабля послали береговую охрану и десант, команда оказала сопротивление.