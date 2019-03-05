В МВД рассказали о стрельбе по школьникам в Краснодарском крае

Конфликт между несовершеннолетними произошёл вне школы. Что стало его причиной – теперь выясняют полицейские.

Полицейские Темрюкского района Краснодарского края начали проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета со стороны школьника в станице Ахтанизовской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Со слов полиции известно, что конфликт произошёл 4 марта в 11:30 часов на одной из улиц станицы. Там 15-летний подросток расстрелял пятерых учащихся одной из школ из пневматического пистолета.

У пострадавших диагностировали травмы мягких тканей. Уточняется, что конфликт произошёл на бытовой почве вне стен школы.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о принятии процессуального решения, - отметили в МВД.