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Константин Большаков
5 Марта, 2019 17:47

Самая молодая миллиардерша в мире раскрыла секрет своего успеха

Кайли Дженнер.
Источник: Ztb.kz
#состояние

#миллиардеры

#Дженнер
Вашингтон, 05 Марта - DIXINEWS.

Немалую роль в её становлении сыграли социальные сети. Причём всё состояние она заработала самостоятельно.

Авторитетный журнал Forbes назвал самой молодой миллиардершей в мире основательницу собственного косметического бренда 21-летнюю Кайли Дженнер. Девушка известна широкой публике также по участию в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Как уточняет издание, всё своё состояние Дженнер заработала сама.

- Я этого не ожидала, я не предвидела будущего, - призналась Кайли Дженнер. – Но очень приятно чувствовать признание. Это приятное достижение.

Дженнер также призналась, что своим состоянием обязана социальным сетям. Ещё до открытия своего бизнеса, Кайли имела множество подписчиков.

Стоит отметить, что Кайли Дженнер, открывшая бренд косметики в 2016 году, опередила создателя Facebook Марка Цукерберга, который первый миллиард долларов заработал в 23 года.

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