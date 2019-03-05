Бизнес

Константин Большаков
5 Марта, 2019 16:09

Стало известно, какие автомобили россияне смогут купить на AliExpress

"Chery Tiggo".
Источник: Auto-obzory.ru
#автомобили

#Chery

#AliExpress
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.

Сначала это будут машины известной китайской марки. А затем появятся модели и других производителей.

Со вторника, 5 марта, популярный интернет-магазин AliExpress начинает продавать автомобили в России. Как пишет «Коммерсант», сначала это будет продукция китайского бренда «Chery» - кроссоверы «Chery Tiggo».

Со временем площадка планирует расширить список производителей. Кроме того, помимо самих автомобилей, AliExpress начнёт торговать комплектующими для машин и соответствующими аксессуарами.

Чтобы конкурировать с другими дилерами, интернет-магазин будет привлекать клиентов специальными предложениями и дополнительным ассортиментом. Сами продажи будет проводить официальный дистрибьютор «Chery» в России.

В первое время россиянам будут доступны машины китайской сборки, но в будущем фирма намеревается локализовать сборку и в России, уточнил представитель «Чери Автомобили Рус».

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