Стало известно, какие автомобили россияне смогут купить на AliExpress

Сначала это будут машины известной китайской марки. А затем появятся модели и других производителей.

Со вторника, 5 марта, популярный интернет-магазин AliExpress начинает продавать автомобили в России. Как пишет «Коммерсант», сначала это будет продукция китайского бренда «Chery» - кроссоверы «Chery Tiggo».

Со временем площадка планирует расширить список производителей. Кроме того, помимо самих автомобилей, AliExpress начнёт торговать комплектующими для машин и соответствующими аксессуарами.

Чтобы конкурировать с другими дилерами, интернет-магазин будет привлекать клиентов специальными предложениями и дополнительным ассортиментом. Сами продажи будет проводить официальный дистрибьютор «Chery» в России.

В первое время россиянам будут доступны машины китайской сборки, но в будущем фирма намеревается локализовать сборку и в России, уточнил представитель «Чери Автомобили Рус».