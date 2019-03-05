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Константин Большаков
5 Марта, 2019 15:31
Знаменитый журналист потребовал убрать могилу Сталина с Красной площади
Сергей Доренко.
Источник: Yablor.ru
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.
Он назвал советского вождя тем, за что стыдно каждому из нас. И адресовал послание высшему руководству страны.
Известный российский журналист Сергей Доренко направил в адрес администрации президента, правительства и Федерального собрания послание с просьбой убрать могилу советского вождя Иосифа Сталина с Красной площади. Соответствующая информация опубликована на сайте радиостанции «Говорит Москва», главным редактором которой является Доренко.
По словам господина Доренко, пока Сталин «лежит в центре Москвы – Сталин жив», и «с этим надо немедленно покончить».
- Сталин – это наш позор. Сталин – это то, за что стыдно каждому из нас, - заявил журналист, призвав «признаться в этом позоре и очиститься».
Во вторник, 5 марта, коммунисты возложили цветы и венки к месту захоронения Сталина на Красной площади. Сегодня – день смерти самой противоречивой фигуры в отечественной истории.
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