В России решили создать платные вытрезвители

Платить за пребывание в них придётся самим гражданам. Такую идею озвучили в Совфеде.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил о разработке законопроекта, предусматривающего создание платные вытрезвителей. Документ хотят внести в Государственную думу до конца весны.

По задумке сенаторов, региональным властям нужно дать полномочия на создание вытрезвителей на основе государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. Платить за пребывание в учреждениях будут сами граждане, однако механизм оплаты ещё не проработан, пишет «РБК».

Рязанский заметил, что подобные заведения существуют уже сейчас. Они создаются на частной основе при региональных больницах, однако требовать оплату с пациентов не могут.

Авторы законопроекта выразили недовольство такой системой, потому что в итоге работа частных вытрезвителей оплачивается за счёт налогоплательщиков.

Напомним, вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в ходе реформы МВД.